СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможности нанесения удара по Ирану "в случае необходимости".

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, переговоры находятся на начальном этапе и представляют собой стандартную часть любого планирования. Собеседники издания отметили, что Ирану не грозит неминуемая атака, курс действий США в отношении исламской республики пока не был согласован, военная техника и солдаты не были переброшены для подготовки к удару.

Ранее Трамп допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если те допустят гибель иранских протестующих.