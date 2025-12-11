Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНО

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 13:18
    В Азербайджане задержан начальник портового поста Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам Фарид Усубов.

    Как сообщает Report, он задержан в рамках уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

    В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили факт задержания и отметили, что по вскоре будет предоставлена дополнительная информация.

    Отметим, Фарид Усубов является сыном бывшего заместителя начальника Особая служба государственной охраны, генерал-лейтенанта Джабраила Усубова.

    Первым информацию о задержании распространил сайт gununsesi.info.

