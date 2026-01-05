Токаев: Алиев физически силен и тренируется со знанием дела

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о спортивной форме лидеров стран СНГ, особо отметив физическую подготовку президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом Токаев заявил в интервью газете "Turkistan".

По словам казахстанского лидера, "Ильхам Алиев физически силен и со знанием дела постоянно тренируется".

Говоря о других коллегах по СНГ, Токаев отметил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров играет в футбол, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тренируется в зале, премьер-министр Армении Никол Пашинян занимается велоспортом, а президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает играть в хоккей, "Рахмон (президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ред.) тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка".

"Так что все коллеги в замечательной форме", - добавил он.