Токаев: Алиев физически силен и тренируется со знанием дела

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 08:51
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о спортивной форме лидеров стран СНГ, особо отметив физическую подготовку президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом Токаев заявил в интервью газете "Turkistan".

    По словам казахстанского лидера, "Ильхам Алиев физически силен и со знанием дела постоянно тренируется".

    Говоря о других коллегах по СНГ, Токаев отметил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров играет в футбол, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тренируется в зале, премьер-министр Армении Никол Пашинян занимается велоспортом, а президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает играть в хоккей, "Рахмон (президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ред.) тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка".

    "Так что все коллеги в замечательной форме", - добавил он.

    Tokayev: İlham Əliyev fiziki cəhətdən güclüdür və işini bilərək məşq edir
    President of Kazakhstan praises Ilham Aliyev's fitness level

