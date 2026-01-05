В Билясуваре и Лянкяране ожидаются перебои в подаче электричества
Энергетика
- 05 января, 2026
- 09:39
Сегодня днем в отдельных частях Билясуварского и Лянкяранского районов Азербайджана будут перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", ограничения связаны с ремонтными работами с 12:00 до 13:00 и будут действовать в части города Билясувар и в селах Агайры, Ашагы Джурали, Бейдили, Чайлы, Дервишли, Алиабад, Аскерабад, Хырмандалы, Юхары Джуралы, Захматабад Билясуварского района.
С 10:00 до 12:00 будут ограничения в подаче электроэнерги будут введены в поселках Гярматюк, Гиркан, в селах Косалар, Сиявар, Вел Лянкяранского района.
После завершения ремонтно-укрепительных работ энергоснабжение указанных территорий будет осуществляться на более качественном уровне.
Последние новости
10:40
Из РФ в Казахстан экстрадировали подозреваемого в особо крупном мошенничествеВ регионе
10:24
Утвержден бюджет Нахчыванской АР на 2026 годФинансы
10:20
В новогодние праздники в КМЦ чаще всего поступали с отравлением уксусной кислотойЗдоровье
10:05
Baku.ws исполняется 22 годаМедиа
10:05
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
09:54
Нефть продолжила снижение после событий в ВенесуэлеЭнергетика
09:39
В Билясуваре и Лянкяране ожидаются перебои в подаче электричестваЭнергетика
09:37
В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек, среди них двое детейВ регионе
09:36
Видео