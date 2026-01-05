Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Билясуваре и Лянкяране ожидаются перебои в подаче электричества

    Энергетика
    • 05 января, 2026
    • 09:39
    Сегодня днем в отдельных частях Билясуварского и Лянкяранского районов Азербайджана будут перебои в подаче электроэнергии.

    Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", ограничения связаны с ремонтными работами с 12:00 до 13:00 и будут действовать в части города Билясувар и в селах Агайры, Ашагы Джурали, Бейдили, Чайлы, Дервишли, Алиабад, Аскерабад, Хырмандалы, Юхары Джуралы, Захматабад Билясуварского района.

    С 10:00 до 12:00 будут ограничения в подаче электроэнерги будут введены в поселках Гярматюк, Гиркан, в селах Косалар, Сиявар, Вел Лянкяранского района.

    После завершения ремонтно-укрепительных работ энергоснабжение указанных территорий будет осуществляться на более качественном уровне.

    электроэнергия ограничения в энергоснабжении "Азеришыг" Биласуварский район Лянкяранский район
    Biləsuvar və Lənkəranın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

