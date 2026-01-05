Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2026)

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 09:11
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8%, до 1,9859 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,6%, до 2,1157 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9859

    100 российских рублей

    2,1157

    1 австралийский доллар

    1,1341

    1 белорусский рубль

    0,5778

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1175

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2435

    1 датская крона

    0,2659

    1 грузинский лари

    0,6305

    1 гонконгский доллар

    0,2182

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2822

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1837

    1 швейцарский франк

    2,1405

    1 израильский шекель

    0,5331

    1 канадский доллар

    1,2344

    1 кувейтский динар

    5,5329

    100 казахстанских тенге

    0,3354

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5181

    1 молдавский лей

    0,1011

    1 норвежская крона

    0,1683

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6058

    1 польский злотый

    0,4717

    1 румынский лей

    0,3903

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3200

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3263

    1 Турецкая лира

    0,0395

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0808

    1 Новозеландский доллар

    0,9776

    Золото

    7488,6530

    Серебро

    128,3883

    Платина

    3731,2790

    Палладий

    2844,8395
