Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2026)
- 05 января, 2026
- 09:11
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8%, до 1,9859 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,6%, до 2,1157 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9859
|
100 российских рублей
|
2,1157
|
1 австралийский доллар
|
1,1341
|
1 белорусский рубль
|
0,5778
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1175
|
1 чешская крона
|
0,0822
|
1 китайский юань
|
0,2435
|
1 датская крона
|
0,2659
|
1 грузинский лари
|
0,6305
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2822
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1837
|
1 швейцарский франк
|
2,1405
|
1 израильский шекель
|
0,5331
|
1 канадский доллар
|
1,2344
|
1 кувейтский динар
|
5,5329
|
100 казахстанских тенге
|
0,3354
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5181
|
1 молдавский лей
|
0,1011
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6058
|
1 польский злотый
|
0,4717
|
1 румынский лей
|
0,3903
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3200
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3263
|
1 Турецкая лира
|
0,0395
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0808
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9776
|
Золото
|
7488,6530
|
Серебро
|
128,3883
|
Платина
|
3731,2790
|
Палладий
|
2844,8395