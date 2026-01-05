Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2026)
- 05 yanvar, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9859 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,6 % azalaraq 2,1157 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9859
|
100 Rusiya rublu
|
2,1157
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1341
|
1 Belarus rublu
|
0,5778
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1175
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2435
|
1 Danimarka kronu
|
0,2659
|
1 Gürcü larisi
|
0,6305
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2182
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2822
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1837
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1405
|
1 İsrail şekeli
|
0,5331
|
1 Kanada dolları
|
1,2344
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5329
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3354
|
1 Qətər rialı
|
0,4662
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5181
|
1 Moldova leyi
|
0,1011
|
1 Norveç kronu
|
0,1683
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6058
|
1 Polşa zlotası
|
0,4717
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3903
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3200
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3263
|
Türk lirəsi
|
0,0395
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0808
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9776
|
Qızıl
|
7488,6530
|
Gümüş
|
128,3883
|
Platin
|
3731,2790
|
Palladium
|
2844,8395