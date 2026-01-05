İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2026)

    Maliyyə
    • 05 yanvar, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9859 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,6 % azalaraq 2,1157 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9859

    100 Rusiya rublu

    2,1157

    1 Avstraliya dolları

    1,1341

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1175

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2435

    1 Danimarka kronu

    0,2659

    1 Gürcü larisi

    0,6305

    1 Honq Konq dolları

    0,2182

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2822

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1837

    1 İsveçrə frankı

    2,1405

    1 İsrail şekeli

    0,5331

    1 Kanada dolları

    1,2344

    1 Küveyt dinarı

    5,5329

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3354

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5181

    1 Moldova leyi

    0,1011

    1 Norveç kronu

    0,1683

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6058

    1 Polşa zlotası

    0,4717

    1 Rumıniya leyi

    0,3903

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3200

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3263

    Türk lirəsi

    0,0395

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0808

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9776

    Qızıl

    7488,6530

    Gümüş

    128,3883

    Platin

    3731,2790

    Palladium

    2844,8395
    məzənə dollar manat
