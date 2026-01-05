Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    CBA currency exchange rates (05.01.2026)

    Finance
    • 05 January, 2026
    • 09:43
    CBA currency exchange rates (05.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.8% to 1.9859 manats, and 100 Russian rubles decreased by 2.6% to 2.1157 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9859

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1157

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1341

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5778

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1175

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0822

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2435

    1 DKK (Danish krone)

    0.2659

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6305

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2182

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2822

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1837

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1405

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5331

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2344

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5329

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3354

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4662

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5181

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1011

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1683

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6058

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4717

    1 RON (Romanian leu)

    0.3903

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3200

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3263

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0395

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0808

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9776

    Gold (1 ounce)

    7,488.6530

    Silver (1 ounce)

    128.3883

    Platinum (1 ounce)

    3,731.2790

    Palladium (1 ounce)

    2,844.8395
