CBA currency exchange rates (05.01.2026)
- 05 January, 2026
- 09:43
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.8% to 1.9859 manats, and 100 Russian rubles decreased by 2.6% to 2.1157 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9859
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1157
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1341
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5778
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
-
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1175
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0822
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2435
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2659
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6305
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2182
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0188
|
1 GBP (British pound)
|
2.2822
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1837
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1405
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5331
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2344
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5329
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3354
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4662
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5181
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1011
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1683
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0142
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6058
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4717
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3903
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0170
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3200
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3263
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0395
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0402
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0808
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9776
|
Gold (1 ounce)
|
7,488.6530
|
Silver (1 ounce)
|
128.3883
|
Platinum (1 ounce)
|
3,731.2790
|
Palladium (1 ounce)
|
2,844.8395