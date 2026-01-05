Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете "Turkistan".

"Плотный график внешнеполитических мероприятий на высшем уровне говорит о возросшем авторитете Казахстана, о его востребованности как субъекта международного права. Помимо визитов за рубеж, Астану посетили руководители влиятельных государств Азии, Европы, Ближнего Востока. За каждыми переговорами стоят узловые вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия на мировой арене. В ушедшем году подписаны документы на сумму более 70 миллиардов долларов в целях развития приоритетных секторов нашей экономики", - сказал он.

По его словам, находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем, особенно в это неспокойное время: "Мы должны иметь собственную точку зрения, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений. Поэтому на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подробно изложил позицию Казахстана по реформе этой универсальной глобальной организации".

Токаев подчеркнул, что у него нет никакого желания выступать посредником в международных спорах, так же как и стремления вернуться на работу в ООН, несмотря на зондаж ряда стран. "Но в закрытых консультациях и дискуссиях принимаю участие, тем более моим мнением интересуются главы ряда государств. В освещении этой важной работы в средствах массовой информации не нуждаюсь, я далек от популизма. Похоже, для участников кулуарных консультаций этот момент тоже важен", - добавил президент Казахстана.