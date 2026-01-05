Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 09:03
    Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд

    Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете "Turkistan".

    "Плотный график внешнеполитических мероприятий на высшем уровне говорит о возросшем авторитете Казахстана, о его востребованности как субъекта международного права. Помимо визитов за рубеж, Астану посетили руководители влиятельных государств Азии, Европы, Ближнего Востока. За каждыми переговорами стоят узловые вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия на мировой арене. В ушедшем году подписаны документы на сумму более 70 миллиардов долларов в целях развития приоритетных секторов нашей экономики", - сказал он.

    По его словам, находясь в самом центре Евразии, Казахстан не должен оставаться сторонним наблюдателем, особенно в это неспокойное время: "Мы должны иметь собственную точку зрения, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений. Поэтому на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подробно изложил позицию Казахстана по реформе этой универсальной глобальной организации".

    Токаев подчеркнул, что у него нет никакого желания выступать посредником в международных спорах, так же как и стремления вернуться на работу в ООН, несмотря на зондаж ряда стран. "Но в закрытых консультациях и дискуссиях принимаю участие, тем более моим мнением интересуются главы ряда государств. В освещении этой важной работы в средствах массовой информации не нуждаюсь, я далек от популизма. Похоже, для участников кулуарных консультаций этот момент тоже важен", - добавил президент Казахстана.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев соглашения об инвестициях

    Последние новости

    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2026)

    Финансы
    09:03

    Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд

    В регионе
    08:57

    Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

    В регионе
    08:51

    Токаев: Алиев физически силен и тренируется со знанием дела

    В регионе
    08:18

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    Трамп: США могут не только вернуть деньги за помощь Украине, но и заработать

    Другие страны
    07:44

    Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для "Челси"

    Футбол
    06:46

    Президент США утверждает, что власти Кубы близки к падению

    Другие страны
    06:17

    Ученые связали рост проблем с вниманием у подростков с соцсетями

    Здоровье
    Лента новостей