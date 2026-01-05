Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 05 января, 2026
    • 08:18
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

    16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".

    НИИМ Баку пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Последние новости

    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2026)

    Финансы
    09:03

    Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд

    В регионе
    08:57

    Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

    В регионе
    08:51

    Токаев: Алиев физически силен и тренируется со знанием дела

    В регионе
    08:18

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    Трамп: США могут не только вернуть деньги за помощь Украине, но и заработать

    Другие страны
    07:44

    Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для "Челси"

    Футбол
    06:46

    Президент США утверждает, что власти Кубы близки к падению

    Другие страны
    06:17

    Ученые связали рост проблем с вниманием у подростков с соцсетями

    Здоровье
    Лента новостей