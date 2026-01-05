На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 05 января, 2026
- 08:18
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;
16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".