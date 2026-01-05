Трамп: США могут не только вернуть деньги за помощь Украине, но и заработать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут вернуть все средства, потраченные на поддержку Украины, и даже получить дополнительные доходы благодаря договоренностям с Киевом по полезным ископаемым.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на борту самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил рождественско-новогодние праздники в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Это ничего нам не стоит. На самом деле мы зарабатываем деньги", - сказал Трамп, говоря о поддержке Киева со стороны Вашингтона.

По его словам, 46-й президент США Джо Байден "отдал $350 млрд" на помощь Украине. "Теперь я вернул значительную часть этого, поскольку мы заключили сделку по редкоземельным элементам", - отметил он.

"Мы вернем значительную часть этих денег. Может быть, все эти деньги, а может быть, еще больше", - добавил президент США. Трамп также подчеркнул, что теперь Соединенным Штатам платят за поставляемые Украине американские вооружения.