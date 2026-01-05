Tramp: ABŞ təkcə Ukraynaya yardıma görə pulu geri ala bilməz, həm də pul qazana bilər
- 05 yanvar, 2026
- 08:40
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Ukraynanı dəstəkləməyə xərclənən bütün vəsaiti geri ala və hətta Kiyevlə faydalı qazıntılarla bağlı sazişlər sayəsində əlavə gəlir əldə edə biləcək.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə Milad və Yeni il tətillərini Mar-a-Laqodakı iqamətgahında keçirdiyi Vest-Palm-Biçdən (Florida) Vaşinqtona gedən təyyarədə jurnalistlərə bildirib.
"Bu, bizə heç nəyə başa gəlmir. Əslində biz pul qazanırıq", - Tramp Vaşinqtonun Kiyevə dəstəyinə toxunaraq bildirib.
O, qeyd edib ki, ABŞ-nin 46-cı prezidenti Cozef Bayden Ukraynaya yardım üçün 350 milyard dollar verib. "İndi bunun əhəmiyyətli hissəsini geri almışam, çünki nadir yeraltı elementlərlə bağlı saziş bağlamışıq", - o qeyd edib.
"Biz bunun əhəmiyyətli bir hissəsini geri alacağıq. Bəlkə hamısını, bəlkə də daha çoxunu", - ABŞ Prezidenti əlavə edib. Tramp həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ-yə indi Ukraynaya verilən Amerika silahlarına görə pul ödənilir.