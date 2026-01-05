Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 08:57
    Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что не намерен в ходе предстоящей парламентской реформы менять государственную систему в угоду личным интересам.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете "Туркестан".

    Лидер страны опроверг утверждения о том, что цель реформы - сделать пост спикера парламента ключевым в системе госуправления и что он готовит эту должность для себя.

    "Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан - это государство с президентской формой правления.

    Восемь лет назад, до прихода в Акорду (резиденцию президента - ред.), изложил концепцию "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

    Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно", - отметил Токаев.

    госсистема Касым-Жомарт Токаев Казахстан

    Последние новости

    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2026)

    Финансы
    09:03

    Казахстан в 2025 году подписал соглашения на сумму свыше $70 млрд

    В регионе
    08:57

    Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

    В регионе
    08:51

    Токаев: Алиев физически силен и тренируется со знанием дела

    В регионе
    08:18

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:59

    Трамп: США могут не только вернуть деньги за помощь Украине, но и заработать

    Другие страны
    07:44

    Фернандес назвал отставку Марески тяжелым моментом для "Челси"

    Футбол
    06:46

    Президент США утверждает, что власти Кубы близки к падению

    Другие страны
    06:17

    Ученые связали рост проблем с вниманием у подростков с соцсетями

    Здоровье
    Лента новостей