Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что не намерен в ходе предстоящей парламентской реформы менять государственную систему в угоду личным интересам.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете "Туркестан".

Лидер страны опроверг утверждения о том, что цель реформы - сделать пост спикера парламента ключевым в системе госуправления и что он готовит эту должность для себя.

"Это фантазия. Подобные рассуждения противоречат моим политическим принципам. Я неоднократно говорил о том, что Казахстан - это государство с президентской формой правления.

Восемь лет назад, до прихода в Акорду (резиденцию президента - ред.), изложил концепцию "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

Менять всю государственную систему в угоду личным интересам было бы в высшей степени безответственно и, я бы сказал, непорядочно", - отметил Токаев.