İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tokayev: Dövlət sistemini dəyişdirmək niyyətində deyiləm

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 09:43
    Tokayev: Dövlət sistemini dəyişdirmək niyyətində deyiləm

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev parlament islahatı zamanı dövlət sistemini şəxsi maraqlara görə dəyişmək niyyətində olmadığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Türkistan" qəzetində dərc olunan müsahibəsində bildirib.

    Ölkə lideri islahatın məqsədinin parlament sədrinin dövlət idarəçilik sistemində əsas vəzifəyə çevirmək və bu vəzifəni özü üçün hazırladığı barədə iddiaları təkzib edib.

    "Bu, fantaziyadır. Belə mühakimələr mənim siyasi prinsiplərimə ziddir. Mən dəfələrlə demişəm ki, Qazaxıstan prezident idarəetmə forması olan dövlətdir.

    Səkkiz il əvvəl, Akordaya (prezident iqamətgahına - red.) gəlməmişdən əvvəl - "güclü prezident" - "nüfuzlu parlament", - "hesabatlı hökumət" konsepsiyasını təqdim etmişdim.

    Bütün dövlət sistemini şəxsi maraqlara görə dəyişmək son dərəcə məsuliyyətsizlik və deyərdim ki, vicdansızlıq olardı", - Tokayev qeyd edib.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev
    Президент Казахстана не намерен менять госсистему в личных интересах в ходе реформы

    Son xəbərlər

    10:42

    2026-cı ildə Azərbaycanda üç beynəlxalq boks turniri keçiriləcək

    Fərdi
    10:38

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:33

    Xaçmazda iki il əvvəl itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

    Hadisə
    10:33

    Novak Cokoviç təsis etdiyi assosiasiyadan istefa verib

    Fərdi
    10:23

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ötən il rabitə infrastrukturu ilə bağlı görülmüş işlər açıqlanıb

    İKT
    10:16

    Ötən il Azərbaycanda 41 nəfərə professor elmi adı verilib

    Elm və təhsil
    10:09

    Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi təsdiq edilib

    Maliyyə
    10:01

    Azərbaycanda bayram günlərində zəhərlənənlərin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    09:56

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti