Tokayev: Dövlət sistemini dəyişdirmək niyyətində deyiləm
- 05 yanvar, 2026
- 09:43
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev parlament islahatı zamanı dövlət sistemini şəxsi maraqlara görə dəyişmək niyyətində olmadığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Türkistan" qəzetində dərc olunan müsahibəsində bildirib.
Ölkə lideri islahatın məqsədinin parlament sədrinin dövlət idarəçilik sistemində əsas vəzifəyə çevirmək və bu vəzifəni özü üçün hazırladığı barədə iddiaları təkzib edib.
"Bu, fantaziyadır. Belə mühakimələr mənim siyasi prinsiplərimə ziddir. Mən dəfələrlə demişəm ki, Qazaxıstan prezident idarəetmə forması olan dövlətdir.
Səkkiz il əvvəl, Akordaya (prezident iqamətgahına - red.) gəlməmişdən əvvəl - "güclü prezident" - "nüfuzlu parlament", - "hesabatlı hökumət" konsepsiyasını təqdim etmişdim.
Bütün dövlət sistemini şəxsi maraqlara görə dəyişmək son dərəcə məsuliyyətsizlik və deyərdim ki, vicdansızlıq olardı", - Tokayev qeyd edib.