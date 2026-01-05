В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек, среди них двое детей

Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил трех человек, среди погибших - дети 3-х и 10-ти лет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях.

По его словам, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

"На 5115-м километре перегона Усолье-Сибирское - Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3-х и 10-ти лет", - отметил он.