    В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек, среди них двое детей

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 09:37
    В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек, среди них двое детей

    Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил трех человек, среди погибших - дети 3-х и 10-ти лет.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях.

    По его словам, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

    "На 5115-м километре перегона Усолье-Сибирское - Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3-х и 10-ти лет", - отметил он.

