В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек, среди них двое детей
В регионе
- 05 января, 2026
- 09:37
Грузовой поезд в Приангарье насмерть сбил трех человек, среди погибших - дети 3-х и 10-ти лет.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях.
По его словам, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
"На 5115-м километре перегона Усолье-Сибирское - Мальта Восточно-Сибирской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3-х и 10-ти лет", - отметил он.
