МЧС: В праздничные дни зарегистрировано 230 пожаров, произошло 3 взрыва
Происшествия
- 05 января, 2026
- 09:36
В День солидарности азербайджанцев мира и в новогодние праздники Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) осуществило 230 выездов на пожары.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Кроме того, были проведены спасательные операции по 46 фактам нахождения людей в беспомощном состоянии, 3 ДТП, 1 инциденту суицидального характера и 3 случаям взрывов.
В целом, за праздничные дни был спасен 81 человек, из них 8 детей, 3 человека получили травмы, 6 человек погибли в результате происшествий.
