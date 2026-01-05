МЧС: В праздничные дни зарегистрировано 230 пожаров, произошло 3 взрыва

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В День солидарности азербайджанцев мира и в новогодние праздники Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) осуществило 230 выездов на пожары.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Кроме того, были проведены спасательные операции по 46 фактам нахождения людей в беспомощном состоянии, 3 ДТП, 1 инциденту суицидального характера и 3 случаям взрывов.

    В целом, за праздничные дни был спасен 81 человек, из них 8 детей, 3 человека получили травмы, 6 человек погибли в результате происшествий.

    FHN: Bayram günlərində 230 yanğına çıxış olub, 3 partlayış baş verib

