FHN: Bayram günlərində 230 yanğına çıxış olub, 3 partlayış baş verib

    Hadisə
    • 05 yanvar, 2026
    • 09:20
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı günlərində 230 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmçinin 46 köməksiz vəziyyətdə qalma, 3 avtonəqliyyat qəzası, 1 intihara cəhd və 3 partlayış faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.

    Görülən təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, bayram günləri ərzində 8-i azyaşlı olmaqla 81 nəfər xilas edilib, 3 nəfər xəsarət alıb, hadisələr zamanı 6 nəfər həyatını itirib.

    МЧС: В праздничные дни зарегистрировано 230 пожаров, произошло 3 взрыва

