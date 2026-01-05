FHN: Bayram günlərində 230 yanğına çıxış olub, 3 partlayış baş verib
Hadisə
- 05 yanvar, 2026
- 09:20
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı günlərində 230 yanğına çıxış olub.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin 46 köməksiz vəziyyətdə qalma, 3 avtonəqliyyat qəzası, 1 intihara cəhd və 3 partlayış faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.
Görülən təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.
Ümumilikdə, bayram günləri ərzində 8-i azyaşlı olmaqla 81 nəfər xilas edilib, 3 nəfər xəsarət alıb, hadisələr zamanı 6 nəfər həyatını itirib.
