    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: Pentaqon Trampa İranla münaqişəyə son qoymaq üçün variantlar təqdim edir

    Pentaqon rəsmiləri ABŞ Prezidenti Donald Trampa verdikləri hərbi planlara İranla münaqişəyə mümkün son qoymaq üçün təkliflər daxil ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NBC News" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məəlumatına görə, ABŞ Prezidentinin müşavirləri arasında gələcək tədbirlər barədə fikir birliyi yoxdur.

    Qeyd olunur ki, münaqişəyə son qoymağın tərəfdarı olanlar hərbi əməliyyatın əvvəlindən bəri dünyada artan iqtisadi qeyri-sabitlikdən narahatlıqlarını ifadə edirlər.

    Telekanalın məlumatına görə, ABŞ hökumətinin artan qlobal neft qiymətlərinin qarşısını almaq səyləri fonunda münaqişəyə son qoymaq üçün variantların müzakirəsi getdikcə daha aktual hala gəlir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatı barədə bəyan edib.

    NBC: Пентагон представил Трампу варианты прекращения конфликта с Ираном

    CENTCOM: ABŞ İrana qarşı əməliyyat zamanı 6,5 mindən çox döyüş uçuşu həyata keçirib

    AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti oyununu keçirəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.03.2026)

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.03.2026)

    DİN və FHN Novruz bayramı ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

    UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab matçlarına start verilir

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsində rotasiya ilə dəyişiklik edilib

    Aleksandr Stubb: Avropa müttəfiqləri ABŞ-nin İrana qarşı əməliyyat planlarından xəbərdar edilməyib

