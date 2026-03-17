NBC: Пентагон представил Трампу варианты прекращения конфликта с Ираном
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 06:56
Представители Пентагона включили предложения по возможному прекращению конфликта с Ираном в военные планы, представленные президенту США Дональду Трампу.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По данным источников, среди советников главы американской администрации нет единой позиции по поводу дальнейших действий.
Отмечается, что сторонники выхода из конфликта выражают обеспокоенность растущей экономической нестабильностью в мире, которая наблюдается с начала военной операции.
По информации телеканала, обсуждение вариантов завершения конфликта становится все более актуальным на фоне усилий американских властей по сдерживанию роста мировых цен на нефть.
