İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Fərdi
    • 11 yanvar, 2026
    • 00:41
    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq.

    Bunu Dünya Karate Federasiyasının (WKF) prezidenti Antonio Espinos Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən "Karate 1 – Seriya A" beynəlxalq turnir çərçivəsində "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında deyib.

    A.Espinos bildirib ki, WKF yüksək səviyyəli karate turnirlərinin Azərbaycanda keçirilməsinə açıqdır:

    "Keçmişdə də bir çox beynəlxalq tədbirlərlə bağlı Azərbaycanda olmuşuq. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq karate yarışlarına ev sahibliyi etmək üçün müraciət olunsa, bunu böyük məmnuniyyətlə qarşılayarıq. Biz təklifə açığıq və sadəcə gözləyirik", - Dünya Karate Federasiyasının prezidenti vurğulayıb.

    A.Espinos vurğulayıb ki, Azərbaycan karate üçün böyük potensiala malikdir.

    WKF prezidenti Azərbaycanda karatenin zəngin tarixə və böyük potensiala malik olduğunu vurğulayıb. O, ölkəmizdə karatenin ən parlaq dövrü kimi 2015-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa Oyunlarını xatırladıb:

    "2015-ci ildə Bakıda keçirilən Avropa Oyunları Azərbaycan karatesi üçün çox yaddaqalan və uğurlu bir mərhələ idi".

    Qeyd edək ki, Tbilisidə keçirilən Dünya Karate Federasiyasının (WKF) rəsmi təqviminə daxil olan və reytinq xalları verən yarışda 77 ölkənin idmançıları iştirak edir. Azərbaycan 21 karateçi və 4 məşqçi ilə təmsil olunur. Azərbaycan karateçisi Mədinə Sadıqova beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub.

    Dünya Karate Federasiyası Antonio Espinos Azərbaycan
    Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане

    Son xəbərlər

    01:14

    Ted Kruz: ABŞ etirazları İran vətəndaşlarının təbii hüququ hesab edir

    Digər ölkələr
    00:50

    KİV: ABŞ İrana mümkün zərbə ilə bağlı ilkin müzakirələr aparıb

    Digər ölkələr
    00:41

    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Fərdi
    00:19

    KİV: İranın təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçıların qarşısını alıb

    Region
    00:08

    ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Suriya rəsmiləri ilə Hələbdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:54

    Tramp: Venesuelanı yenidən varlı və təhlükəsiz edirəm

    Digər ölkələr
    23:51

    İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komissiyası: Bəzi etirazçıları ABŞ və İsrail silahlandırıb

    Region
    23:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xalçaları nə ilə fərqlənir və niyə bu qədər dəyərlidir?

    Daxili siyasət
    23:32

    KİV: Silahlı qruplaşmalar İranda dinc sakinləri və polisləri atəşə tuturlar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti