Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане

Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил президент Всемирной федерации карате (WKF) Антонио Эспинос в комментарии местному бюро агентства в рамках международного турнира "Karate 1 – Серия A", проходящего в столице Грузии Тбилиси.

А.Эспинос отметил, что WKF открыта для проведения турниров высокого уровня по карате в Азербайджане:

"В прошлом мы неоднократно бывали в Азербайджане в связи с проведением различных международных мероприятий. Если со стороны Азербайджана поступит заявка на проведение международных соревнований по карате, мы с большим удовольствием ее рассмотрим. Мы открыты к предложениям и просто ждем", - подчеркнул президент Всемирной федерации карате.

А.Эспинос также заявил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития карате.

По его словам, карате в Азербайджане имеет богатую историю и значительный потенциал. В качестве одного из самых ярких этапов он напомнил о Европейских играх, состоявшихся в Баку в 2015 году:

"Европейские игры, прошедшие в Баку в 2015 году, стали очень запоминающимся и успешным этапом для азербайджанского карате".

Отметим, что в соревнованиях, входящих в официальный календарь Всемирной федерации карате (WKF) и приносящих рейтинговые очки, принимают участие спортсмены из 77 стран. Азербайджан представлен 21 каратистом и 4 тренерами. Азербайджанская каратистка Мадина Садыгова заняла второе место на международном турнире.