Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане

    Индивидуальные
    • 11 января, 2026
    • 00:46
    Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане

    Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом заявил президент Всемирной федерации карате (WKF) Антонио Эспинос в комментарии местному бюро агентства в рамках международного турнира "Karate 1 – Серия A", проходящего в столице Грузии Тбилиси.

    А.Эспинос отметил, что WKF открыта для проведения турниров высокого уровня по карате в Азербайджане:

    "В прошлом мы неоднократно бывали в Азербайджане в связи с проведением различных международных мероприятий. Если со стороны Азербайджана поступит заявка на проведение международных соревнований по карате, мы с большим удовольствием ее рассмотрим. Мы открыты к предложениям и просто ждем", - подчеркнул президент Всемирной федерации карате.

    А.Эспинос также заявил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для развития карате.

    По его словам, карате в Азербайджане имеет богатую историю и значительный потенциал. В качестве одного из самых ярких этапов он напомнил о Европейских играх, состоявшихся в Баку в 2015 году:

    "Европейские игры, прошедшие в Баку в 2015 году, стали очень запоминающимся и успешным этапом для азербайджанского карате".

    Отметим, что в соревнованиях, входящих в официальный календарь Всемирной федерации карате (WKF) и приносящих рейтинговые очки, принимают участие спортсмены из 77 стран. Азербайджан представлен 21 каратистом и 4 тренерами. Азербайджанская каратистка Мадина Садыгова заняла второе место на международном турнире.

    каратэ Азербайджан WKF Антонио Эспинос
    WKF prezidenti: Karate üzrə beynəlxalq turnirləri Azərbaycanda keçirməyə hazırıq

    Последние новости

    01:16

    Fox: США наносят удары по ИГ в Сирии

    Другие страны
    01:04

    СМИ: Власти Ирана заявили о спаде протестной активности

    В регионе
    00:46

    Президент WKF: Мы готовы проводить международные чемпионаты по карате в Азербайджане

    Индивидуальные
    00:44

    Власти Ирана призывали людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядков

    В регионе
    00:19

    В Бельгии призвали граждан готовиться к "войне будущего"

    Другие страны
    23:46

    Трамп: Снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной

    Другие страны
    23:38
    Фото

    Мадина Садыгова завоевала серебро на международном турнире по карате в Тбилиси

    Индивидуальные
    23:25

    СМИ: США провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

    Другие страны
    23:14

    Пезешкиан обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирана

    В регионе
    Лента новостей