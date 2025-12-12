В Азербайджане еще 606 военнослужащим будет предоставлено жилье

Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной указом президента Азербайджана "О мерах по укреплению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии" № 569 от 28 декабря 2011 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Председатель Комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что в результате выполнения задач, поставленных указом главы государства в направлении улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и предоставления им жилья за счет государственных средств, тысячи военнослужащих Азербайджанской армии уже были обеспечены квартирами.

Министр отметил, что эта политика, являющаяся последовательным продолжением линии государственного и военного строительства, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым, вносит важный вклад в укрепление социальной защиты военнослужащих, решение их жилищно-бытовых проблем.

С. Бабаев сообщил, что Комиссия регулярно рассматривает очередь на жилье на основе списков, представленных Министерством обороны, и периодически добавляет в очередь военнослужащих, получивших право на жилье.

На заседании Комиссии было принято решение о предоставлении квартир 606 военнослужащим. Было отмечено, что жилье, приобретенное за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год, будет предоставлено военнослужащим в течение следующего года.

На сегодня 4 167 военнослужащих были обеспечены жильем за счет государственных средств.