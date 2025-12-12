Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В Азербайджане еще 606 военнослужащим будет предоставлено жилье

    Социальная защита
    • 12 декабря, 2025
    • 21:27
    В Азербайджане еще 606 военнослужащим будет предоставлено жилье

    Состоялось очередное заседание Комиссии, созданной указом президента Азербайджана "О мерах по укреплению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии" № 569 от 28 декабря 2011 года.

    Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

    Председатель Комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что в результате выполнения задач, поставленных указом главы государства в направлении улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и предоставления им жилья за счет государственных средств, тысячи военнослужащих Азербайджанской армии уже были обеспечены квартирами.

    Министр отметил, что эта политика, являющаяся последовательным продолжением линии государственного и военного строительства, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым, вносит важный вклад в укрепление социальной защиты военнослужащих, решение их жилищно-бытовых проблем.

    С. Бабаев сообщил, что Комиссия регулярно рассматривает очередь на жилье на основе списков, представленных Министерством обороны, и периодически добавляет в очередь военнослужащих, получивших право на жилье.

    На заседании Комиссии было принято решение о предоставлении квартир 606 военнослужащим. Было отмечено, что жилье, приобретенное за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год, будет предоставлено военнослужащим в течение следующего года.

    На сегодня 4 167 военнослужащих были обеспечены жильем за счет государственных средств.

    льготное жилье военнослужащие социальная защита
    Daha 606 hərbi qulluqçu mənzillə təmin olunacaq
    Elvis

    Последние новости

    21:45

    В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    21:39
    Фото

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна продолжился изучением документов

    Происшествия
    21:27

    В Азербайджане еще 606 военнослужащим будет предоставлено жилье

    Социальная защита
    21:16
    Фото

    В Киеве почтили память великого лидера Гейдара Алиева

    Другие страны
    21:01
    Фото

    В Анкаре почтили память Гейдара Алиева

    В регионе
    20:50

    Премьер Таиланда заявил об отсутствии перемирия с Камбоджей после разговора с Трампом

    Другие страны
    20:21

    Brent упала до $60,99 за баррель

    Энергетика
    20:12
    Фото
    Видео

    Закир Гасанов и военная делегация Узбекистана посетили воинскую часть коммандос

    Армия
    19:58
    Видео

    Судно турецкой компании подверглось ракетному удару РФ в порту Одессы

    Другие страны
    Лента новостей