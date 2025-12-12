Варшава рассчитывает на развитие сотрудничества с Баку

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Босацким.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе польского правительства.

Замминистра Босацкий выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Польшей и Азербайджаном, отметив значительный потенциал двустороннего экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что польские компании готовы предложить привлекательные решения в сфере зеленых технологий, дорожного строительства и агропромышленности.

Говоря о ходе азербайджано-армянского мирного процесса, замминистра Босацкий подтвердил поддержку Польшей всех усилий, направленных на окончательное урегулирование отношений между сторонами и заключение мирного договора. По его словам, устойчивый мир будет способствовать укреплению региональной безопасности, развитию экономического взаимодействия и откроет новые коммуникационные возможности.

В ходе встречи стороны также обсудили отношения Азербайджана с ЕС. Босацкий подчеркнул перспективы сотрудничества в рамках программы Восточного партнерства, отметив, что Азербайджан способен сыграть значительную роль в развитии транспортной инфраструктуры, соединяющей Европу с Центральной Азией.