WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Varşava Bakı ilə əməkdaşlığın daha da genişləndiriləcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 23:20
    Varşava Bakı ilə əməkdaşlığın daha da genişləndiriləcəyinə ümid edir

    Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Polşanın xarici işlər nazirinin müavini Marçin Bosatski ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    M.Bosatski Polşa ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib, ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığın əhəmiyyətli potensialını qeyd edib. O, Polşa şirkətlərinin yaşıl texnologiyalar, yol tikintisi və aqrosənaye sahələrində cəlbedici həllər təklif etməyə hazır olduqlarını vurğulayıb.

    Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin gedişindən danışan M.Bosatski Polşanın tərəflər arasında münasibətlərin nizamlanması və sülh müqaviləsinin bağlanması istiqamətində bütün səyləri dəstəklədiyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, dayanıqlı sülh regional təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafına kömək edəcək və yeni kommunikasiya imkanları açacaq.

    Görüşdə tərəflər Azərbaycanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə münasibətlərini də müzakirə ediblər. M.Bosatski Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivlərini vurğulayaraq, Azərbaycanın Avropanı Mərkəzi Asiya ilə birləşdirən nəqliyyat infrastrukturunun inkişafında mühüm rol oynaya biləcəyini qeyd edib.

    Elçin Əmirbəyov Marçin Bosatski Varşava
    Foto
    Варшава рассчитывает на развитие сотрудничества с Баку

    Son xəbərlər

    23:58

    Putin İraq Prezidentini Rusiyaya dəvət edib

    Digər ölkələr
    23:43

    Türkiyə SAFE proqramında Aİ üzvləri ilə birgə iştirak edə bilər

    Digər ölkələr
    23:23
    Foto

    Bakıda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirə gecəsi keçirilib

    Daxili siyasət
    23:20
    Foto

    Varşava Bakı ilə əməkdaşlığın daha da genişləndiriləcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    22:56
    Foto

    Latviyada Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    22:52

    Türkiyə gəmisinin Odessa limanında Rusiyanın hücumuna məruz qalmasına münasibət bildirib

    Region
    22:29
    Foto

    Azərbaycanın 4 boksçusu Avropa çempionatının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    22:16

    Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müddətsiz bloklayıb

    Digər ölkələr
    22:11
    Foto

    Marneulidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti