Minneapolisdə ICE agenti qadını öldürməsindən sonra etirazlar başlayıb

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 02:21
    ABŞ-nin Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində İmmiqrasiya və Gömrük Polisi (ICE) agentlərinin avtomobili idarə edən qadını güllələyib öldürməsindən sonra etirazlar başlayıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, etirazçılar hadisənin baş verdiyi ərazidən polis və İCE agentlərini sıxışdırırlar. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qartopu atır və xidməti maşınlarına yumruq vururlar. İştirakçılardan biri Amerika bayrağını yandırıb.

    Öz növbəsində, ABŞ Prezidenti Donald Tramp baş verənləri sol radikalların təcavüzkar davranışının nəticəsi adlandırıb. Onun sözlərinə görə, həmin şəxslər hər gün hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına hücum edir və ICE agentlərini təqib edirlər.

    "Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını radikal solçular tərəfindən zorakılıq və nifrət hərəkatından dəstəkləməli və qorumalıyıq", - Amerika lideri deyib.

    ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi qadının ICE agenti tərəfindən güllələndiyini təsdiqləyib. Nazirliyin rəhbəri Kristi Noem hadisəni "daxili terror aktı"adlandırıb. Onun sözlərinə görə, "icra əməliyyatı" aparan ICE zabitləri əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən qarda ilişib qalıblar, qadın onlara və ətrafındakılara hücum edib.

    Öldürülən şəxs 37 yaşlı ABŞ vətəndaşıdır.

    ABŞ Qadın güllələnmə
    Video
    В Миннеаполисе после убийства женщины агентом ICE начались протесты

