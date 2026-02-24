Səkkiz ölkənin Baş nazirləri Kiyevdədirlər
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 11:56
Xorvatiyanın və Şimal-Baltik səkkizliyi ölkələrinin - Danimarka, Estoniya, Finlandiya, İslandiya, Latviya, Litva, Norveç və İsveçin liderləri Kiyevə gediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa öz "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Ortaq Avropa dəyərlərinə və prinsiplərimizə qətiyyətli dəstəyinizə görə sizə təşəkkür edirik", - o yazıb.
Səfər edənlər arasında Estoniyanın Baş naziri Kristen Mixal, Latviyanın Baş naziri Evika Silinya, İslandiyanın Baş naziri Kristrun Frostadouttir, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb, Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen, İsveçin Baş naziri Ulf Kristersson, Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe və Xorvatiyanın Baş naziri Andrey Plenkoviç var.
