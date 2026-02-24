Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Киев прибыли лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки и Хорватии

    • 24 февраля, 2026
    • 11:43
    В Киев прибыли лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки - Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, а также Хорватии.

    Как передает Report, об этом сообщил в своем Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    "Благодарим вас за вашу непоколебимую и твердую поддержку Украины и наших общих европейских ценностей и принципов",- написал он.

    В частности прибыли: премьер Эстонии Кристен Михал, премьер Латвии Эвика Силиня, премьер Исландии Криструн Фростадоуттир, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер Хорватии Андрей Пленкович.

