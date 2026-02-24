В Киев прибыли лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки и Хорватии
В Киев прибыли лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки - Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, а также Хорватии.
Как передает Report, об этом сообщил в своем Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Благодарим вас за вашу непоколебимую и твердую поддержку Украины и наших общих европейских ценностей и принципов",- написал он.
В частности прибыли: премьер Эстонии Кристен Михал, премьер Латвии Эвика Силиня, премьер Исландии Криструн Фростадоуттир, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер Хорватии Андрей Пленкович.
