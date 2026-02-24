"CFI Financial Group" Azərbaycandakı törəməsindəki payını azaldıb
Maliyyə
- 24 fevral, 2026
- 11:50
"CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin yeganə səhmdarı, dünyanın aparıcı onlayn ticarət brokeri - "CFI Financial Group" payını 100 %-dən 98 %-ə endirib.
"Report" xəbər verir ki, buna səbəb Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının üzvlərinin investisiya şirkətindən pay almasıdır.
Belə ki, Karim Malas hər birinin nominal dəyəri 1 000 manat olan 7 ədəd, Mazen Abbas isə 84 ədəd səhm əldə edib. Son nəticədə onlar "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti"nin səhmlərinin müvafiq olaraq 0,15 %-nə və 1,85 %-nə sahib olublar.
Xatırladaq ki, "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" 2014-cü ildən fəaliyyət göstərən "Azfinance İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin bazasında 2024-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 4,55 milyon manatdır.
