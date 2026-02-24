CFI Financial Group перестала быть единственным акционером азербайджанской "дочки"
Финансы
- 24 февраля, 2026
- 12:38
Один из ведущих мировых онлайн-брокеров CFI Financial Group сократил долю в своей дочерней компании в Азербайджане – инвестиционной компании CFI Financial.
Как сообщает Report, CFI Financial Group сократила долю в дочерней компании со 100% до 98%, перестав быть единственным акционером.
Двухпроцентную часть акций приобрели члены Наблюдательного совета - Карим Малас приобрел 7 акций номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая, а Мазен Аббас - 84 акции аналогичного номинала.
В результате их доли составили соответственно 0,15% и 1,85% в уставном капитале компании.
Напомним, что инвестиционная компания CFI Financial была создана в 2024 году на базе инвесткомпании Azfinance. Уставный капитал компании составляет 4,55 млн манатов.
