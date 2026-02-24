İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün heyəti ölüb

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 12:02
    Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün heyəti ölüb

    Bazar ertəsi axşam Hindistanın Carkxand ştatında qəzaya uğrayan tibbi təyyarənin göyərtəsində olan yeddi nəfərin hamısı həlak olub.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qəzanın baş verdiyi Çatra rayon polisinin yaydığı məlumatda deyilir.

    Təyyarə bədbəxt hadisə nəticəsində bədəninin 60 %-dən çox hissəsinin yandığı 41 yaşlı kişini Nyu-Delhiyə aparırdı. Qəzada həmin şəxsdən başqa, iki pilot, iki tibb işçisi və xəstəni müşayiət edən iki sərnişin də həlak olub.

    Hindistanın Mülki Aviasiya Baş İdarəsinin (DGCA) daha əvvəl yaydığı məlumata görə, "Redbird Airways" şirkətinə məxsus "Beechcraft C90" təyyarəsi Rançi şəhərindən Nyu Delhiyə uçurmuş. Uçuşdan təxminən 23 dəqiqə sonra heyətlə əlaqə kəsilib və təyyarə radarlardan itib. İlkin məlumata görə, qəza əlverişsiz hava şəraitində baş verib. Təyyarə qəzası ilə bağlı araşdırma başladılıb.

    Hindistan Təyyarə qəzası
    Находившиеся на борту разбившегося в Индии медицинского самолета семь человек погибли

    Son xəbərlər

    12:22

    Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur

    Biznes
    12:18

    Bakı metrosunun intervalında 15 dəqiqəyədək yubanmalar müşahidə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:12
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Deputat: "Kibercinayətkarlıqla mübarizə normaları və sanksiyalar sərtləşdirilməlidir"

    İKT
    12:07

    Aİ səfiri: Kulevi limanı ilə bağlı Gürcüstan hakimiyyətindən ətraflı məlumat almışıq

    Region
    12:06

    İranda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    12:03

    Azərbaycan cüdoçusu əməliyyat olunduğu üçün ilin ilk "Böyük Dəbilqə" turnirlərini buraxır

    Fərdi
    12:02

    Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün heyəti ölüb

    Digər ölkələr
    11:58

    İdarə rəisi: Süni intellektin təhsildə tam olaraq necə reallaşdırılması sual altındadır

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti