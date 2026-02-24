Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Находившиеся на борту разбившегося в Индии медицинского самолета семь человек погибли

    24 февраля, 2026
    Все семь человек, находившиеся на борту медицинского самолета, который разбился в понедельник вечером в штате Джаркханд, погибли.

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении полиции района Чатра, где произошло крушение.

    Самолет перевозил в Нью-Дели 41-летнего мужчину, получившего ожоги более чем 60% поверхности тела в результате несчастного случая. Кроме него, среди погибших в авиакатастрофе - два пилота, два медика, два сопровождавших пациента пассажира.

    Главное управление гражданской авиации Индии ранее сообщило, что воздушное судно Beechcraft C90 авиакомпании Redbird Airways направлялось из города Ранчи в Нью-Дели. Примерно через 23 минуты полета связь с экипажем была потеряна, а борт исчез с радаров. По предварительным данным, крушение произошло при неблагоприятных погодных условиях. Начато расследование авиакатастрофы.

    Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün heyəti ölüb

