Находившиеся на борту разбившегося в Индии медицинского самолета семь человек погибли

Все семь человек, находившиеся на борту медицинского самолета, который разбился в понедельник вечером в штате Джаркханд, погибли.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении полиции района Чатра, где произошло крушение.

Самолет перевозил в Нью-Дели 41-летнего мужчину, получившего ожоги более чем 60% поверхности тела в результате несчастного случая. Кроме него, среди погибших в авиакатастрофе - два пилота, два медика, два сопровождавших пациента пассажира.

Главное управление гражданской авиации Индии ранее сообщило, что воздушное судно Beechcraft C90 авиакомпании Redbird Airways направлялось из города Ранчи в Нью-Дели. Примерно через 23 минуты полета связь с экипажем была потеряна, а борт исчез с радаров. По предварительным данным, крушение произошло при неблагоприятных погодных условиях. Начато расследование авиакатастрофы.