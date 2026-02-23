В Индии разбился медицинский самолет

Выполнявший медицинский рейс самолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение в индийском восточном штате Джаркханд.

Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA).

По его данным, воздушное судно Beechcraft C90 авиакомпании Redbird Airways направлялось из города Ранчи в Нью-Дели. Примерно через 23 минуты полета связь с экипажем была потеряна, а борт исчез с радаров. Крушение произошло в труднодоступной лесистой местности, что осложняет спасательную операцию. Пока официальных данных о числе погибших или пострадавших не поступало. Начато расследование авиакатастрофы.

Самолет перевозил в Нью-Дели 41-летнего мужчину, получившего ожоги более чем 60% поверхности тела в результате несчастного случая.