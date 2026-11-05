Министр: В Азербайджане внедряются новые механизмы для повышения доступности пенсионной системы

В Азербайджане внедряются новые механизмы для повышения доступности пенсионной системы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

По его словам, с ростом минимального размера пенсии увеличивается и требуемый пенсионный капитал:

"В законе "О трудовых пенсиях" предусмотрен и другой механизм: при наличии у гражданина 25 лет страхового стажа он может быть включен в пенсионную систему независимо от размера накопленного пенсионного капитала. Кроме того, у нас имеется амнистия страхового стажа. До прошлого года лицам, имевшим на пенсионном счете хотя бы один манат, в качестве льготы засчитывали 25 лет страхового стажа. Начиная с этого года применяется льгота в виде одного года страхового стажа и 24 лет пенсионного капитала. В 2027 году предусматривается льгота в виде двух лет страхового стажа и 23 лет пенсионного капитала. Посредством подобных механизмов мы можем поддерживать доступность пенсионной системы для населения".