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    Министр: В Азербайджане внедряются новые механизмы для повышения доступности пенсионной системы

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 13:34
    Министр: В Азербайджане внедряются новые механизмы для повышения доступности пенсионной системы

    В Азербайджане внедряются новые механизмы для повышения доступности пенсионной системы.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год".

    По его словам, с ростом минимального размера пенсии увеличивается и требуемый пенсионный капитал:

    "В законе "О трудовых пенсиях" предусмотрен и другой механизм: при наличии у гражданина 25 лет страхового стажа он может быть включен в пенсионную систему независимо от размера накопленного пенсионного капитала. Кроме того, у нас имеется амнистия страхового стажа. До прошлого года лицам, имевшим на пенсионном счете хотя бы один манат, в качестве льготы засчитывали 25 лет страхового стажа. Начиная с этого года применяется льгота в виде одного года страхового стажа и 24 лет пенсионного капитала. В 2027 году предусматривается льгота в виде двух лет страхового стажа и 23 лет пенсионного капитала. Посредством подобных механизмов мы можем поддерживать доступность пенсионной системы для населения".

    Анар Алиев Государственный бюджет Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Nazir: "Pensiya sisteminə əlçatanlığı artırmaq üçün yeni mexanizmlər tətbiq olunur"
    44 filmi
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