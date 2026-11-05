В пражском аэропорту обрушилась часть потолочной конструкции

В зале аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге (Чехия) обрушилась часть потолочной конструкции.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.

на место происшествия прибыли пожарные аэропорта.

"Во время продолжающейся реконструкции системы кондиционирования воздуха в Терминале 1 обрушилась часть потолочной конструкции. Пострадавших нет", - сообщила пресс-секретарь аэропорта Дениса Хейтманкова.

По ее словам, в настоящее время территория оцеплена, но инцидент не повлиял на скорость регистрации или передвижение по аэропорту.