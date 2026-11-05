В пражском аэропорту обрушилась часть потолочной конструкции
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 13:42
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В зале аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге (Чехия) обрушилась часть потолочной конструкции.
Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.
на место происшествия прибыли пожарные аэропорта.
"Во время продолжающейся реконструкции системы кондиционирования воздуха в Терминале 1 обрушилась часть потолочной конструкции. Пострадавших нет", - сообщила пресс-секретарь аэропорта Дениса Хейтманкова.
По ее словам, в настоящее время территория оцеплена, но инцидент не повлиял на скорость регистрации или передвижение по аэропорту.
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