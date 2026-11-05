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    Кения перевела более 23 тыс. государственных услуг в цифровой формат

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 13:27
    Кения перевела более 23 тыс. государственных услуг в цифровой формат

    Кения перевела более 23 тыс. государственных услуг в цифровой формат, чтобы упростить к ним доступ для населения и сократить бюрократические барьеры.

    Как передает Report, об этом заявил министр государственной службы, развития человеческого капитала и специальных программ Кении Джеффри Киринья Руку (Geoffrey Kiringa Ruku) на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

    По его словам, в 2024 году правительство осознало необходимость адаптации системы государственных услуг к потребностям молодого поколения, в частности поколения Z, которое ожидает оперативного получения услуг с помощью мобильных устройств.

    "Правительство должно было действовать быстро. Именно это мы и сделали, чтобы обеспечить доступность всех государственных услуг для населения в удобном формате. Для этого мы перевели в цифровой формат более 23 тысяч услуг через платформу eCitizen", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что цифровизация не является единственным направлением реформ. По его словам, в стране также функционируют центры Huduma, работающие по принципу "одного окна" и предоставляющие государственные услуги гражданам, которые не имеют доступа к интернету или не могут воспользоваться цифровыми сервисами.

    "По своей модели они во многом напоминают азербайджанскую систему ASAN xidmət", - отметил Руку.

    Он добавил, что такие центры действуют в том числе в отдаленных районах страны, позволяя гражданам получать необходимые услуги без необходимости преодолевать большие расстояния.

    Цифровые госуслуги Кения
    Keniya 23 mindən çox dövlət xidmətini rəqəmsal formata keçirib
    Kenya digitizes more than 23,000 government services
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