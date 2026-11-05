Кения перевела более 23 тыс. государственных услуг в цифровой формат, чтобы упростить к ним доступ для населения и сократить бюрократические барьеры.

Как передает Report, об этом заявил министр государственной службы, развития человеческого капитала и специальных программ Кении Джеффри Киринья Руку (Geoffrey Kiringa Ruku) на Саммите ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

По его словам, в 2024 году правительство осознало необходимость адаптации системы государственных услуг к потребностям молодого поколения, в частности поколения Z, которое ожидает оперативного получения услуг с помощью мобильных устройств.

"Правительство должно было действовать быстро. Именно это мы и сделали, чтобы обеспечить доступность всех государственных услуг для населения в удобном формате. Для этого мы перевели в цифровой формат более 23 тысяч услуг через платформу eCitizen", - отметил министр.

Он подчеркнул, что цифровизация не является единственным направлением реформ. По его словам, в стране также функционируют центры Huduma, работающие по принципу "одного окна" и предоставляющие государственные услуги гражданам, которые не имеют доступа к интернету или не могут воспользоваться цифровыми сервисами.

"По своей модели они во многом напоминают азербайджанскую систему ASAN xidmət", - отметил Руку.

Он добавил, что такие центры действуют в том числе в отдаленных районах страны, позволяя гражданам получать необходимые услуги без необходимости преодолевать большие расстояния.