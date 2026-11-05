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    На маршрут №203 в Баку выйдут новые экологичные автобусы

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2026
    • 14:07
    На маршрут №203 в Баку выйдут новые экологичные автобусы

    С 6 ноября на маршруте № 203, связывающем бакинский поселок Биляджари со станцией метро "Азадлыг проспекти", начнут курсировать пять новых экологичных автобусов.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), современные комфортабельные автобусы оснащены технологией CNG и работают на сжатом природном газе.

    Интервал движения составит 10-12 минут.

    Оплата проезда на маршруте осуществляется в безналичном порядке. Стоимость одной поездки установлена на уровне 0,60 маната.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    AYNA: 203 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir
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