На маршрут №203 в Баку выйдут новые экологичные автобусы

С 6 ноября на маршруте № 203, связывающем бакинский поселок Биляджари со станцией метро "Азадлыг проспекти", начнут курсировать пять новых экологичных автобусов.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), современные комфортабельные автобусы оснащены технологией CNG и работают на сжатом природном газе.

Интервал движения составит 10-12 минут.

Оплата проезда на маршруте осуществляется в безналичном порядке. Стоимость одной поездки установлена на уровне 0,60 маната.