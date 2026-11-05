На маршрут №203 в Баку выйдут новые экологичные автобусы
Инфраструктура
- 05 ноября, 2026
- 14:07
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С 6 ноября на маршруте № 203, связывающем бакинский поселок Биляджари со станцией метро "Азадлыг проспекти", начнут курсировать пять новых экологичных автобусов.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), современные комфортабельные автобусы оснащены технологией CNG и работают на сжатом природном газе.
Интервал движения составит 10-12 минут.
Оплата проезда на маршруте осуществляется в безналичном порядке. Стоимость одной поездки установлена на уровне 0,60 маната.
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