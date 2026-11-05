Число стран в Молодежной платформе Глобального Юга достигло 40

Число стран, представленных в Молодежной платформе Глобального Юга (GYSP), созданной по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ), достигло 40.

Как сообщили Report в БИГ, активные молодые люди из этих стран объединились в единую сеть, чтобы внести вклад в обеспечение глобальной справедливости.

Международная платформа, начавшая работу в мае этого года, продвигает принципы мира, солидарности и деколонизации. Ее деятельность направлена на усиление роли молодежи Глобального Юга в процессах принятия решений на международном уровне.

Платформа объединяет молодых людей из Африки, Азии, Европы, стран Карибского бассейна и Тихоокеанского региона. В нее также входят представители Новой Каледонии, Французской Полинезии, Гваделупы, Реюньона, Французской Гвианы, Бонайре и Корсики.