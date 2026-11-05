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    Число стран в Молодежной платформе Глобального Юга достигло 40

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 13:25
    Число стран в Молодежной платформе Глобального Юга достигло 40

    Число стран, представленных в Молодежной платформе Глобального Юга (GYSP), созданной по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ), достигло 40.

    Как сообщили Report в БИГ, активные молодые люди из этих стран объединились в единую сеть, чтобы внести вклад в обеспечение глобальной справедливости.

    Международная платформа, начавшая работу в мае этого года, продвигает принципы мира, солидарности и деколонизации. Ее деятельность направлена на усиление роли молодежи Глобального Юга в процессах принятия решений на международном уровне.

    Платформа объединяет молодых людей из Африки, Азии, Европы, стран Карибского бассейна и Тихоокеанского региона. В нее также входят представители Новой Каледонии, Французской Полинезии, Гваделупы, Реюньона, Французской Гвианы, Бонайре и Корсики.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Молодежная платформа Глобального Юга (GSYP)
    BTQ-nin təşəbbüsü ilə təsis edilən GYSP-də təmsil olunan ölkələrin sayı artıq 40-a çatıb
    Global South Youth Platform expands to 40 countries
    44 filmi
    44 filmi

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