İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    BTQ-nin təşəbbüsü ilə təsis edilən GYSP-də təmsil olunan ölkələrin sayı artıq 40-a çatıb

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:06
    BTQ-nin təşəbbüsü ilə təsis edilən GYSP-də təmsil olunan ölkələrin sayı artıq 40-a çatıb

    Bakı Təşəbbüs Qrupunun (BTQ) təşəbbüsü ilə təsis edilən Qlobal Cənub Gənclər Platformasında (GYSP) təmsil olunan ölkələrin sayı artıq 40-a çatıb.

    Bu barədə "Report"a BTQ-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 40 ölkədən olan fəal gənclər qlobal ədalətə töhfə vermək naminə vahid şəbəkədə birləşiblər.

    Cari ilin may ayında fəaliyyətə başlayan bu beynəlxalq platforma sülh, həmrəylik və dekolonizasiya prinsiplərini təşviq edərək, Qlobal Cənubu təmsil edən gənclərinin beynəlxalq qərar qəbuletmə proseslərindəki rolunun gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.

    Platforma Afrika, Asiya, Avropa, Karib hövzəsi və Sakit okean regionundan olan gəncləri, o cümlədən Yeni Kaledoniya, Fransız Polineziyası, Qvadelup, Reyunyon, Fransız Qvianası, Boneyr və Korsika kimi ərazilərin nümayəndələrini bir araya gətirir.

    GYSP-nin üzvləri beynəlxalq təşkilatlar, dövlət qurumları, akademik dairələr, media, hüquq və vətəndaş cəmiyyətini təmsil edirlər. Platformanın əsas fəaliyyət istiqamətləri dekolonizasiya, insan hüquqlarının təmin edilməsi, sosial və iqtisadi bərabərsizliyə qarşı mübarizə, yerli icmaların hüquqlarına hörmət edilməsi və s. kimi aktual məsələləri əhatə edir.

    Fəaliyyətə başladığı qısa müddət ərzində Platforma iki beynəlxalq tədbir təşkil etmişdir. Bakı şəhərində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində "Colonial Injustice and Housing Shortage" ("Kolonial ədalətsizlik və mənzil çatışmazlığı") mövzusunda tədbir keçirilmiş, kolonial irsin mənzil təminatına, torpaq münasibətlərinə və şəhərlərin inkişafına təsirləri müzakirə olunub.

    20 may 2026-cı ildə isə "Global South Youth Platform: The Role of Youth in Decolonizing Urbanization" ("Qlobal Cənub Gənclər Platforması: Urbanizasiyanın dekolonizasiyasında gənclərin rolu") adlı tədbir baş tutub. Sözügedən beynəlxalq tədbirlərdə gənclərin şəhərsalma proseslərində iştirakı, yerli icmaların hüquqlarının müdafiəsi və Platforma üzvləri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    Qlobal Cənub Gənclər Platforması müxtəlif regionlardan olan gəncləri bir araya gətirməklə təcrübə mübadiləsini, birgə beynəlxalq təşəbbüslərin həyata keçirilməsini və gənclərin qlobal müzakirələrdə fəal iştirakını təşviq edir. Platforma Qlobal Cənubun səsinin beynəlxalq təşkilatlarda daha uca eşidilməsinə töhfə vermək istiqamətində səylərini davam etdirir.

    Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) Qlobal Cənub Gənclər Platforması Urbanizasiya
    Число стран в Молодежной платформе Глобального Юга достигло 40
    Global South Youth Platform expands to 40 countries
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:39
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bir oyunla start veriləcək
    Komanda
    09:35
    Bakıda yeraltı dayanacaqdan çıxan avtomobil 71 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
    Hadisə
    09:30
    Azərbaycan UEFA reytinqində 24-cü pillədəki mövqeyini qoruyub
    Futbol
    09:26
    Foto
    Azərbaycan və Ukrayna Fəaliyyət Planını qəbul edib
    Energetika
    09:23
    Fatmayıda partlayış olub, iki nəfər xəsarət alıb
    Hadisə
    09:13
    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura start verilir
    Futbol
    09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    Bütün Xəbər Lenti