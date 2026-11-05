Пярвиз Шахбазов: Баку нацелен на углубление энергопартнерства с Киевом

Азербайджан заинтересован в углублении энергетического сотрудничества с Украиной.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на круглом столе министерств энергетики Азербайджана и Украины, состоявшемся сегодня в украинском городе Ужгород.

"Присутствующие здесь (на круглом столе - ред.) компании из Азербайджана, несмотря на существующие трудности и логистические сложности, демонстрируют нашу решимость расширять сотрудничество. Должен отметить, что сегодня здесь представлено не так много азербайджанских компаний, однако среди них есть наиболее значимые международные игроки. Это создает прекрасные возможности для согласования интересов, проведения консультаций и обсуждений, а также достижения конкретных результатов", - сказал Шахбазов.

Министр добавил, что документы о стратегическом партнерстве, подписанные в Киеве в 2008 году и в Баку в 2011 году, наряду с доверительным диалогом между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Украины Владимиром Зеленским создают прочную политическую основу "для наших экономических отношений".

"Сегодняшнее мероприятие призвано укрепить это партнерство через конкретные проекты. Именно этого мы ожидаем от представителей бизнеса. Двусторонний товарооборот, превышающий $500 млн в год, присутствие в Азербайджане 290 компаний с украинскими инвестициями, а также деятельность SOCAR и NEQSOL Holding в Украине отражают тесные связи между нашими деловыми кругами", - сказал Шахбазов.

В числе наиболее перспктивных сфер для сотрудничества с Украиной министр назвал возобновляемую энергетику, системы накопления энергии, энергоэффективность и электромобильность.

"Присутствие сельскохозяйственных и промышленных компаний также открывает возможности для сотрудничества в переработке продовольствия, логистике, производстве строительных материалов, электротехнического оборудования и промышленных комплектующих", - заявил Шахбазов.

По его словам, еще одно важное направление партнерства связано с совместным производством и инвестициями в Азербайджан.

"По мере того как глобальные цепочки поставок перестраиваются, наша политика расширения энергетической, транспортной и цифровой связности под руководством президента Ильхама Алиева, вместе с возможностями для мира и сотрудничества в регионе, повышает привлекательность Азербайджана как инвестиционного направления.

Свободная экономическая зона Алят, промышленные парки и инвестиционные стимулы создают условия для организации совместного производства и экспорта продукции на региональные рынки", - добавил Шахбазов.

Он отметил, что азербайджанская сторона также приветствует предложения Украины, касающиеся промышленных парков, государственно-частного партнерства, приватизации, а также проектов по восстановлению и реконструкции.

"Наши компании проявляют большой интерес к этим проектам. Я надеюсь, что сегодняшние обсуждения приведут к новым проектам и партнерским инициативам", - сказал Шахбазов.

Он подчеркнул готовность Азербайджана поддерживать инициативы украинских и азербайджанских компаний для достижения конкретных результатов и выразил надежду, что сегодняшнее заседание Азербайджано-украинской межправкомиссии станет еще одним шагом к более тесному экономическому сотрудничеству.