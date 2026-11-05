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    Суринам намерен активнее привлекать частный сектор к разработке экономической политики

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 13:31
    Суринам намерен активнее привлекать частный сектор к разработке экономической политики

    Суринам намерен укреплять взаимодействие государства, частного сектора и образовательных учреждений для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономических дел, предпринимательства и технологических инноваций Суринама Эндрю Баасарон на панельной сессии Саммита ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.

    "Суринам - небольшая экономика, однако в связи с развитием нефтегазового сектора на шельфе мы ожидаем значительного экономического роста. Поэтому нам необходимо инвестировать в наши институты и заложить прочную основу для рационального распределения доходов", - отметил он.

    По его словам, диалог между государством и частным сектором должен носить системный характер.

    "Правительство должно не просто выслушивать представителей частного сектора после разработки политики и правовых рамок. Необходимо обеспечить их участие в этом процессе в качестве партнеров", - подчеркнул министр.

    Он также отметил важность цифровизации государственных процессов и модернизации инфраструктуры.

    "Нам необходимо обеспечить сбор достаточного объема достоверных данных, чтобы использовать искусственный интеллект и новые технологии для более эффективного обслуживания населения", - сказал Баасарон.

    Министр добавил, что необходимо упростить доступ к финансированию для малых и средних предприятий, на которые приходится 50–60% занятости.

    "Особое внимание следует уделять обучению и развитию молодежи, женщин и стартапов, чтобы поддерживать новые отрасли, включая нефтегазовый сектор, а также диверсификацию экономики", - заявил он.

    По мнению Баасарона, взаимодействие государства, частного сектора и образовательных учреждений, а также региональное сотрудничество имеют ключевое значение для устойчивого развития.

    государственное управление Государственно-частное партнерство Искусственный интеллект (ИИ) Организация Объединённых Наций (ООН) Суринам
    Surinam özəl sektoru iqtisadi siyasətin hazırlanmasına daha fəal cəlb etmək niyyətindədir
    Suriname seeks closer ties with businesses and educators to diversify economy
    44 filmi
    44 filmi

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