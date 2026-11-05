Суринам намерен активнее привлекать частный сектор к разработке экономической политики
- 05 ноября, 2026
- 13:31
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Суринам намерен укреплять взаимодействие государства, частного сектора и образовательных учреждений для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономических дел, предпринимательства и технологических инноваций Суринама Эндрю Баасарон на панельной сессии Саммита ООН по инновациям в сфере государственного управления в Баку.
"Суринам - небольшая экономика, однако в связи с развитием нефтегазового сектора на шельфе мы ожидаем значительного экономического роста. Поэтому нам необходимо инвестировать в наши институты и заложить прочную основу для рационального распределения доходов", - отметил он.
По его словам, диалог между государством и частным сектором должен носить системный характер.
"Правительство должно не просто выслушивать представителей частного сектора после разработки политики и правовых рамок. Необходимо обеспечить их участие в этом процессе в качестве партнеров", - подчеркнул министр.
Он также отметил важность цифровизации государственных процессов и модернизации инфраструктуры.
"Нам необходимо обеспечить сбор достаточного объема достоверных данных, чтобы использовать искусственный интеллект и новые технологии для более эффективного обслуживания населения", - сказал Баасарон.
Министр добавил, что необходимо упростить доступ к финансированию для малых и средних предприятий, на которые приходится 50–60% занятости.
"Особое внимание следует уделять обучению и развитию молодежи, женщин и стартапов, чтобы поддерживать новые отрасли, включая нефтегазовый сектор, а также диверсификацию экономики", - заявил он.
По мнению Баасарона, взаимодействие государства, частного сектора и образовательных учреждений, а также региональное сотрудничество имеют ключевое значение для устойчивого развития.