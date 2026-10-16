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    Ərdoğan Kambocanın Baş naziri ilə müzakirə aparıb

    Region
    • 16 oktyabr, 2026
    • 19:12
    Ərdoğan Kambocanın Baş naziri ilə müzakirə aparıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kambocanın Baş naziri Hun Maneti qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, R.T.Ərdoğan dəvətini qəbul edərək Türkiyəyə səfər edən Baş nazir H.Maneti rəsmi mərasimlə qarşılayıb.

    Əvvəlcə təkbətək, daha sonra isə nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib.

    Görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan, Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran və Prezidentin Xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə baş müşaviri Akif Çağatay Kılıç da iştirak ediblər.

    Ərdoğan Kambocanın Baş naziri ilə müzakirə aparıb
    Ərdoğan Kambocanın Baş naziri ilə müzakirə aparıb
    Türkiyə Cümhuriyyəti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hakan Fidan
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