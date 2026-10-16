Dünya çempionatı: Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi üçüncü yer uğrunda matçda uduzub
Futbol
- 16 oktyabr, 2026
- 19:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 yığması Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda matçda uduzub.
"Report"un məlumatına görə, İlkin Hacıyevin baş məşqçi olduğu komanda sözügedən oyunda Macarıstan millisinə məğlub olub.
Yığma əsas vaxtı qolsuz başa çatan qarşılaşmanın penaltilər seriyasında inamsız çıxış edib - 2:3.
Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası yarımfinalda Rumıniya seçməsinə 0:2 hesabı ilə uduzub.
U-23 daha əvvəl keçirdiyi oyunlarda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Çexiyanı 4:2, Slovakiyanı isə 3:2 hesabı ilə üstələyib. Komanda Rumıniya ilə heç-heçə (3:3) edib.
Son xəbərlər
20:37
Keniyada Ebola virusuna yeni yoluxma halı qeydə alınıbDigər ölkələr
20:20
Zelenski 2027-ci ildə Ukraynanın müdafiəsi üçün Aİ-dən əlavə 70 milyard avro istəyibDigər ölkələr
20:06
Novak Cokoviç Bazeldəki ATP turnirində xüsusi dəvətlə iştirak edəcəkFərdi
20:02
Video
Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıbDaxili siyasət
19:57
İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
19:49
Beynəlxalq koalisiya Ermənistanın COP17-yə ev sahibliyi etməsini ikili standart kimi qiymətləndiribXarici siyasət
19:34
Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyibXarici siyasət
19:33
Ukrayna yaxın vaxtlarda İsveçdən "Gripen" qırıcı təyyarələrinin tədarükünü gözləyirDigər ölkələr
19:15
İlham Əliyev yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edibDaxili siyasət