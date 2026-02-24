İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İdarə rəisi: Süni intellektin təhsildə tam olaraq necə reallaşdırılması sual altındadır

    Elm və təhsil
    24 fevral, 2026
    • 11:58
    İdarə rəisi: Süni intellektin təhsildə tam olaraq necə reallaşdırılması sual altındadır

    Süni intellektin təhsildə tam olaraq necə reallaşdırılması sual altındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi Vüsal Xanlarov "Təhsilin rəqəmsallaşması" mövzusunda media nümayəndələri üçün brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, süni intellekt sahəsində dünya daha çox aydınlaşdırma mərhələsindədir: "Onun təhsildə necə reallaşdırılması hələ sual altındadır. Bunun üçün həm də tədris planları dəyişməlidir. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir".

    V.Xanlarov qeyd edib ki, süni intellektin tətbiqində əsas məqsədlərdən biri müəllim üçün şagirdə daha çox zaman ayırmasına şərait yaratmaqdır.

    "Müəyyən olunan bir neçə metodologiyanı rəqəmsallaşdıra bilərik. Bu, müəllimə dəstək olacaq. Süni intellekt tənbəl müəllim və şagird yetişdirəcəkmi sualına gəlincə, demək istəyirəm ki, süni intellekt daha çox dataları təhlil edir. Müəllimlər üçün süni intellektin tətbiqinin əsas məqsədi onun işini asanlaşdırmaqdır", - o vurğulayıb.

