İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    • 24 fevral, 2026
    • 12:12
    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Biləsuvar rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdində Horovlu kənd həkim məntəqəsi yaradılaraq istifadəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həkim məntəqəsi bir inzibati (məntəqə müdiri), bir həkim, bir peyvənd, bir prosedur və bir dərman vasitələrinin saxlanılması üçün nəzərdə tutulan otaqlar olmaqla, ümumilikdə beş otaqdan ibarətdir.

    Binada aparılan əsaslı təmir-bərpa prosesindən sonra istifadəyə verilən kənd həkim məntəqəsində iki tibb bacısı və bir sanitar qadın vətəndaşlara xidmət göstərir.

    Yeni istifadəyə verilən binada ümumilikdə 2600-ə yaxın vətəndaşa ilkin səhiyyə xidmətinin göstərilməsi nəzərdə tutulub və Horovlu kəndində yaşayan əhalinin keyfiyyətli tibbi xidmətə çıxışının təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq.

    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb
    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb
    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb
    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb
    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb
    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Cəbrayıl Horovlu kəndi TƏBİB

    Son xəbərlər

    12:27

    Sabah hava çiskinli olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur

    Biznes
    12:18

    Bakı metrosunun intervalında 15 dəqiqəyədək yubanmalar müşahidə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:12
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Deputat: "Kibercinayətkarlıqla mübarizə normaları və sanksiyalar sərtləşdirilməlidir"

    İKT
    12:07

    Aİ səfiri: Kulevi limanı ilə bağlı Gürcüstan hakimiyyətindən ətraflı məlumat almışıq

    Region
    12:06

    İranda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    12:03

    Azərbaycan cüdoçusu əməliyyat olunduğu üçün ilin ilk "Böyük Dəbilqə" turnirlərini buraxır

    Fərdi
    12:02

    Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün heyəti ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti