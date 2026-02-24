İranda helikopter qəzaya uğrayıb
- 24 fevral, 2026
- 10:51
İranın Xamnə şəhərində helikopter qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Hadisə meyvə-tərəvəz bazarı kompleksinin ərazisində baş verib.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
