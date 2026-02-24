İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İranda helikopter qəzaya uğrayıb

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 10:51
    İranın Xamnə şəhərində helikopter qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    Hadisə meyvə-tərəvəz bazarı kompleksinin ərazisində baş verib.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

