В Миннеаполисе после убийства женщины агентом ICE начались протесты

Акции протеста начались в Миннеаполисе, штат Миннесота, где агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелили женщину за рулем автомобиля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что протестующие выдавливают полицейских и агентов ICE из района, где произошел инцидент. Правоохранителей забрасывают снежками и бьют кулаками по служебным машинам. Один из участников сжег американский флаг.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал произошедшее результатом агрессивного поведения левых радикалов. По его словам, они ежедневно нападают на сотрудников правоохранительных органов и преследуют агентов ICE.

"Мы должны поддерживать и защищать сотрудников правоохранительных органов от этого движения насилия и ненависти со стороны радикальных левых", - заявил американский лидер.

В Министерстве внутренней безопасности США подтвердили, что женщину застрелил агент ICE. Глава ведомства Кристи Ноэм назвала этот инцидент "актом внутреннего терроризма". По ее словам, офицеры ICE, проводившие "правоприменительную операцию", застряли в снегу из-за неблагоприятных погодных условий и пытались вытолкать свой автомобиль, когда "женщина напала на них и окружающих, пытаясь переехать и протаранить их". Убитой оказалась 37-летняя гражданка США.