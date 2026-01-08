İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Komanda
    • 08 yanvar, 2026
    • 01:19
    Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda mübarizəni dayandırıb

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsinin cavab oyunu çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Belçikada yerli "Lindemans" kollektivinin qonağı olub.

    Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb və "Xilasedici" Çelenc Kubokunda mübarizəni dayandırıb.

    Qeyd edək ki, Bakıda baş tutan ilk görüşdə rəqib 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Voleybol Çelenc Kuboku "Xilasedici" voleybol klubu "Lindemans"

