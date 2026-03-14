    Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatda məqsədlərinin fərqli ola biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    14 mart, 2026
    Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatda məqsədlərinin fərqli ola biləcəyini istisna etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İrana qarşı əməliyyatda ABŞ və İsrailin məqsədlərinin fərqli ola biləcəyini istisna etməyib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə jurnalistlərin "ABŞ və İsrailin qarşıya qoyduğu məqsədlər eynidirmi?" sualına cavab verərkən deyib.

    "Düşünürəm ki, onlar bir az fərqli ola bilər", - deyən Tramp bu fərqlərin nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyib.

    Bununla belə, ABŞ Prezidenti Pentaqonun İrana qarşı əməliyyatının qrafiki qabaqladığını vurğulayıb:

    "Əməliyyatın [nə qədər davam edəcəyini] deyə bilmərəm. Yəni mənim öz təsəvvürüm var, amma bunun nə əhəmiyyəti var. Nə qədər lazımdırsa, o qədər də davam edəcək. Sizə vaxt açıqlamayacağam. Lakin biz qrafiki çox qabaqlayırıq".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektlərə hücum edərək genişmiqyaslı cavab əməliyyatına başladığını açıqlayıb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Donald Tramp
    Трамп не исключил, что цели США и Израиля в операции против Ирана могут отличаться

    Son xəbərlər

    04:49

    Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatda məqsədlərinin fərqli ola biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:09

    İsrailin Livanın cənubuna endiridiyi zərbədə azı 12 tibb işçisi həlak olub

    Digər ölkələr
    03:34

    TÜRKPA missiyası Qazaxıstanda referenduma hazırlıq barədə məlumatlandırılıb

    Xarici siyasət
    03:20

    Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığının müddətini uzadıb

    Region
    03:05

    KİV: III Çarlz Trampın Böyük Britaniyaya səfərinə qarşı olub

    Digər ölkələr
    02:56

    Binəqədidə 9 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb

    Hadisə
    02:38

    Serbiyada 9 il ərzində enerji sektoruna 14,4 milyard avro investisiya yatırılması planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    02:08

    Pakistan hərbçiləri paytaxt bölgəsində iki dron zərərsizləşdiriblər

    Digər ölkələr
    01:49

    Qırğızıstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyini yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti