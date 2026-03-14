Трамп не исключил, что цели США и Израиля в операции против Ирана могут отличаться

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что цели США и Израиля в операции против Ирана могут различаться.

Как передает Report, об этом он рассказал жарнулистам, отвечая на вопрос о том, являются ли цели, которые ставят США и Израиль, одинаковыми.

"Думаю, они могут быть немного разными", - сказал Трамп, не пояснив, в чем суть этих различий.

При этом президент США подчеркнул, что операция Пентагона против Ирана идет с опережением графика: "Я не могу говорить, [сколько продлится операция]. Имею в виду, у меня есть свое представление, но что с того. Продлится столько, сколько будет нужно. <...> Называть сроки вам не буду. Но мы намного опережаем график".

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.