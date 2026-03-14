    • 14 марта, 2026
    • 03:20
    Американский президент Дональд Трамп не исключил, что цели США и Израиля в операции против Ирана могут различаться.

    Как передает Report, об этом он рассказал жарнулистам, отвечая на вопрос о том, являются ли цели, которые ставят США и Израиль, одинаковыми.

    "Думаю, они могут быть немного разными", - сказал Трамп, не пояснив, в чем суть этих различий.

    При этом президент США подчеркнул, что операция Пентагона против Ирана идет с опережением графика: "Я не могу говорить, [сколько продлится операция]. Имею в виду, у меня есть свое представление, но что с того. Продлится столько, сколько будет нужно. <...> Называть сроки вам не буду. Но мы намного опережаем график".

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatda məqsədlərinin fərqli ola biləcəyini istisna etməyib
    04:56

    Не менее 12 медработников погибли в результате израильского удара по югу Ливана

    Другие страны
    04:39

    Катар начинает эвакуацию в нескольких районах страны

    Другие страны
    04:11

    Сербия в течение девяти лет планирует инвестировать в энергетику € 14,4 млрд

    Другие страны
    03:47

    Миссия ТюркПА проинформирована о подготовке к референдуму в Казахстане

    Внешняя политика
    03:20

    Трамп не исключил, что цели США и Израиля в операции против Ирана могут отличаться

    Другие страны
    03:03

    В Бинагадинском районе Баку возник пожар в 9-этажном жилом здании

    Происшествия
    02:54

    Суд в Армении продлил срок домашнего ареста Карапетяна

    В регионе
    02:23

    Постпред Кыргызстана при ООН высоко оценила председательство Азербайджана в СВМДА

    Внешняя политика
    02:07

    СМИ: Карл III был против визита Трампа в Великобританию

    Другие страны
    Лента новостей