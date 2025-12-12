Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Калифорнии в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 14:02
    В Калифорнии в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

    Из-за взрыва газа в жилом доме в городе Эшлэнде (штат Калифорния) пострадали шесть человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC news со ссылкой на полицию.

    "Предварительная причина - утечка газа", - сообщили в полиции.

    Трое из пострадавших получили серьезные ранения.

    Лента новостей