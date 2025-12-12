В Калифорнии в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Из-за взрыва газа в жилом доме в городе Эшлэнде (штат Калифорния) пострадали шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC news со ссылкой на полицию.

"Предварительная причина - утечка газа", - сообщили в полиции.

Трое из пострадавших получили серьезные ранения.