В Калифорнии в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
- 12 декабря, 2025
- 14:02
Из-за взрыва газа в жилом доме в городе Эшлэнде (штат Калифорния) пострадали шесть человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC news со ссылкой на полицию.
"Предварительная причина - утечка газа", - сообщили в полиции.
Трое из пострадавших получили серьезные ранения.
