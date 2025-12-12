В Генконсульстве Азербайджана в Тебризе почтили память Гейдара Алиева

В Генеральном консульстве Азербайджана в Тебризе прошла памятная церемония по случаю 22-й годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на Генконсульство Азербайджана в Тебризе, в мероприятии приняли участие мэр Тебриза Давуд Гаршасби, руководитель Главного управления по политическим, избирательным и территориальным вопросам провинции Восточный Азербайджан Садег Ахмади, глава Северо-Западного представительства МИД Ирана Мохаммад Ибрахими, генеральный консул Турции в Тебризе Мете Заимоглу, а также проживающие и обучающиеся в городе граждане Азербайджана.

Выступающие отметили, что значительная часть современной истории Азербайджана неразрывно связана с именем Гейдара Алиева. Подчеркивалось, что вся деятельность общенационального лидера была направлена не только на укрепление и развитие Азербайджана, но и на стабильность региона и благополучие народов соседних государств.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован фильм, посвященный Гейдару Алиеву.