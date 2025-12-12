Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Генконсульстве Азербайджана в Тебризе почтили память Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 19:51
    В Генконсульстве Азербайджана в Тебризе почтили память Гейдара Алиева

    В Генеральном консульстве Азербайджана в Тебризе прошла памятная церемония по случаю 22-й годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генконсульство Азербайджана в Тебризе, в мероприятии приняли участие мэр Тебриза Давуд Гаршасби, руководитель Главного управления по политическим, избирательным и территориальным вопросам провинции Восточный Азербайджан Садег Ахмади, глава Северо-Западного представительства МИД Ирана Мохаммад Ибрахими, генеральный консул Турции в Тебризе Мете Заимоглу, а также проживающие и обучающиеся в городе граждане Азербайджана.

    Выступающие отметили, что значительная часть современной истории Азербайджана неразрывно связана с именем Гейдара Алиева. Подчеркивалось, что вся деятельность общенационального лидера была направлена не только на укрепление и развитие Азербайджана, но и на стабильность региона и благополучие народов соседних государств.

    В рамках мероприятия также был продемонстрирован фильм, посвященный Гейдару Алиеву.

    Гейдар Алиев общенациональный лидер День памяти Гейдара Алиева Тебриз Иран
    Heydər Əliyevin anım günü Təbrizdə qeyd olunub
    Heydar Aliyev commemorated at Azerbaijan's Consulate in Tabriz
